Lei do OE só autoriza lay-off de redução de horário

O Governo adiou a aprovação das novas regras do lay-off, o que justifica com a necessidade de esperar pelo suplementar. No entanto, essa lei só autoriza lay-off de redução de horário. Para a suspensão de contratos, mais agressiva, o Governo tem dispensado o Parlamento.

