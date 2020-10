Licores, rum e aguardente dos Açores e Madeira vão ter impostos reduzidos

O Orçamento do Estado para 2021 prevê a aplicação de taxas reduzidas de imposto para bebidas alcoólicas produzidas na Madeira e nos Açores. Segundo uma versão preliminar do documento, a que o Negócios teve acesso, serão "fixadas em 50% das taxas em vigor no continente as taxas de imposto sobre o álcool relativas" a bebidas com origem nas regiões autónomas e declaradas para consumo no continente.



No que toca aos Açores, a medida, que constitui uma alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo, é aplicável a licores e "crème de" produzidos a partir de frutos ou matérias-primas regionais definidos pela União Europeia, aguardentes e rum produzido a partir de cana-de-açúcar regional.



Na Madeira, a taxa de imposto reduzida abrange também os licores e "crème de" produzidos a partir de frutos ou plantas regionais e ainda "o rum que possua a denominação geográfica 'Rum da Madeira'".