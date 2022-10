Líderes da União Europeia pedem cooperação construtiva à nova primeira-ministra italiana

Os dirigentes das instituições europeias felicitaram hoje Giorgia Meloni como primeira-ministra de Itália e por ser a primeira mulher a ocupar este cargo, pedindo à líder do partido de extrema-direita 'Irmãos de Itália' uma "cooperação construtiva"."Parabéns Geórgia pela sua nomeação como primeira-ministra italiana, a primeira mulher a ocupar o cargo", disse a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula Von der Leyen, que em 2019 também se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do executivo europeu."Conto e espero uma cooperação construtiva com o novo Governo relativamente aos desafios que enfrentamos em conjunto", acrescentou Von der Leyen.Na mesma linha, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou: "Vamos trabalhar juntos e benefício da Itália e da União Europeia".O ex-primeiro-ministro belga também felicitou Meloni por ser a primeira mulher a assumir aquelas funções em Itália, assim como a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola."A Europa precisa da Itália. Juntos superaremos todas as dificuldades", disse Metsola, que desejou um "bom trabalho" à nova primeira-ministra italiana.A presidente do Parlamento Europeu sublinhou ainda que a "Europa enfrenta enormes desafios" e pediu para permanecer "unida e decidida" no apoio aos cidadãos europeus e a Ucrânia.A líder dos Irmãos de Itália (de extrema-direita), Giorgia Meloni, tomou hoje posse como primeira-ministra, perante o Presidente da República, Sérgio Mattarella, numa cerimónia que teve lugar no Salão das Festas do Palácio do Quirinal, em Roma.A posse dos ministros terá lugar no domingo.Do total de 24 ministérios e um subsecretário da Presidência (Alfredo Mantovano) que integram o Governo de Meloni, oito serão para o seu partido, quatro para a Liga e seis para o Força Itália, ao passo que seis serão ocupados por técnicos.A passagem do poder entre Draghi e Meloni decorrerá no domingo às 08:30 TMG (09:30 de Lisboa) no palácio Chigi, sede do Governo, seguindo-se-lhe o primeiro conselho de ministros.Eurocética notória, Meloni desistiu de fazer campanha pela saída de Itália do euro, mas prometeu defender mais os interesses do seu país em Bruxelas -- numa altura em que o crescimento depende dos quase 200 mil milhões de euros de subsídios e empréstimos concedidos pela UE a Itália, no âmbito do seu fundo de recuperação pós-pandemia de covid-19.