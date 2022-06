Líderes do G7 chegam a acordo para limitar preço do petróleo russo

Fonte oficial da Casa Branca referiu, ainda antes da reunião do G7 estar concluída, que as sete maiores economias mundiais vão "pedir aos ministros que trabalhem urgentemente para desenvolver um limite máximo para os preços do petróleo, consultando países terceiros e o setor privado, com o objetivo de estabelecer esse limite máximo".

A imposição de tetos máximos para as importações de energia russa pode, no entanto, enfrentar dificuldades dentro da União Europeia, tendo em conta que as sanções exigem o consentimento de todos os 27 Estados-membros.

a França tem defendido que é preciso explorar novas formas de importar energia da Venezuela e do Irão, países que estão sujeitos a sanções dos Estados Unidos.



A Administração de Joe Biden tem, no entanto, "cortejado" o regime venezuelano para que possa ser encontrada uma alternativa às importações de energia da Rússia. Além disso, Joe Biden tem marcada uma viagem oficial à Arábia Saudita para julho, onde será abordada a necessidade de novos fornecedores de energia para substituir a Rússia.

