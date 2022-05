O grupo dos sete países mais industrializados do mundo, composto pela

Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, concordaram em avançar para um embargo ao petróleo russo, de forma "oportuna e ordenada".Na reunião por vídeoconferência, que teve lugar este domingo e que contou com a participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, os líderes dos países do G-7 comprometeram-se em acabar com as importações de crude de Rússia, em resposta à ofensiva de Moscovo.

O encontro virtual aconteceu no dia em que se comemora o 77.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, celebrado pela Rússia a 9 de maio, na segunda-feira.Os líderes acordaram ainda em tomar medidas para proibir ou impedir a prestação de serviços essenciais dos quais a Rússia depende. "Isso reforçará o isolamento da Rússia em todos os setores de sua economia", indica o esboço.Esta é a terceira vez que os responsáveis dos países do G-7 se encontram desde o início do ano, sendo este encontro particularmente dedicado ao conflito que se vive no leste europeu.Entretanto, os Estados Unidos avançaram este domingo com mais sanções à Rússia, incluindo nas medidasa proibição de empresas de contabilidade e consultoria norte-americanas de trabalhar com a Rússia.O novo pacote incluiu também as primeiras sanções ao Gazprombank, novos controles à exportação de produtos industriais, a proibição de emissão das três principais emissoras de televisão estatais russas e ainda restrições adicionais na concessão de vistos.