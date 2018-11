Lisboa entre as cidades mais acolhedoras para expatriados. Excepto no trabalho

Lam Yik Fei

A capital portuguesa está entre as dez cidades que melhor integram os expatriados no mundo, e recebe mesmo a medalha de prata no que toca ao clima. Contudo, na hora da labuta, os expatriados não se dizem tão felizes – apontam Lisboa como um dos piores sítios do mundo no que toca a oportunidades de carreira.



Esta avaliação consta de um estudo da Internations, a maior comunidade de expatriados do mundo, no qual foram questionados mais de 18 mil expatriados de 178 nacionalidades, que vivem em 187 países ou territórios. No ranking, que integra 72 cidades a nível mundial, Lisboa consegue furar até à 18.ª posição, e os argumentos não faltam.



Por um lado, a capital nacional é apontada como a sexta cidade no mundo onde é mais fácil a integração. Os lisboetas são considerados "amigáveis", com mais de metade dos inquiridos a afirmar que é "fácil" criar novas amizades, tal como é a adaptação à cultura local. Cerca de 74% dizem que se "sentem em casa" em Lisboa.



Por fim, há o clima, aspecto no qual a única localização que bate Lisboa é a Cidade do Cabo, na África do Sul. Neste critério, Lisboa fica 42 pontos percentuais acima da média global.



Oportunidades de carreira em Lisboa entre as piores do mundo

Quando se analisam os argumentos financeiros, mais de dois terços dos expatriados concedem que estão "satisfeitos" com o custo de vida em Lisboa, mas a partir daqui, o caso muda de figura, com um terço dos expatriados a dizerem-se insatisfeitos com a sua actual situação financeira.



Entre as 72 cidades, Lisboa só consegue o 66.º lugar em termos de realidade de trabalho. Três em cada dez expatriados não estão satisfeitos com a situação laboral actual, superando a média global, e mais de um em quatro queixa-se do número de horas trabalhadas. Quanto às oportunidades de carreira, a capital desce mesmo à lista das cinco piores.



As melhores e as piores

Os melhores classificados do ranking – que é encabeçado por Taipei, Singapura e Manama – são-no sobretudo devido à "simpatia da população local e à segurança pessoal nessas cidades", sumariza a Internations. Destacam-se, assim, pelas mesmas características que Lisboa – sendo que a capital portuguesa também "empresta" o seu pior aos últimos classificados.



No outro extremo estão Riad (72.º), Jedda (71.º) e Roma (70.º). Estas cidades receberam baixas classificações em todos os níveis. Roma é criticada, à semelhança da capital portuguesa, pelas falhas na vida profissional urbana. Já Jedda e Riad estão classificadas como as duas piores cidades no balanço trabalho versus qualidade de vida.