Lisboa é o melhor destino europeu para expatriados

A cidade de Lisboa está em sexto lugar no ranking mundial das melhores cidades para expatriados, elaborado pela Internations. Isto faz da capital portuguesa o destino europeu mais bem classificado.





Lisboa fica acima da média no que toca à facilidade que os expatriados sentem em adaptar-se à cultura – 79% dizem que em Lisboa é fácil absorverem os hábitos culturais, contra os 62% que representam a média global. Também o nível de felicidade é superior entre as sete colinas: 86% dos inquiridos mostram-se satisfeitos nesta ótica, enquanto a nível mundial a percentagem média está nos 74%.





De acordo com o inquérito, as categorias em que Lisboa fica melhor classificadas são o "sentir-se bem-vindo" e "clima e lazer", nas quais chega ao terceiro lugar do ranking global. Em oposição, o pior aspeto da cidade será "emprego e carreira": numa amostra de 82 cidades, Lisboa fica em 72.º lugar. A "insatisfação com as oportunidades de carreira locais" é de 38%, comparando pela negativa com a média de 27% a nível mundial.





Para além de Lisboa, existem outras quatro cidades europeias a figurar nos primeiros dez lugares do ranking. Barcelona fica em sétimo, as suíças Zug e Basileia estão em oitavo e décimo, respetivamente, separadas apenas pela holandesa Haia, em nono. Os primeiros três lugares são arrebatados por cidades asiáticas: Taipei, Kuala Lumpur e Ho Chi Mihn são os destinos mais atrativos para expatriados.





A pior opção para os expatriados é, contudo, também asiática, Kuwait, no país com o mesmo nome. Entre as dez cidades menos atrativas estão ainda nomes icónicos dos Estados Unidos como São Francisco, Los Angeles e Nova Iorque. O "sonho americano" aparece algo desfeito no que toca às finanças e ao custo de vida. A representar a Europa no fundo da tabela estão Paris, Milão e Roma, em 78.º, 80.º e 81.º.