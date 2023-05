Lisboa foi a sétima cidade europeia que mais milionários ganhou na última década

Leia Também Luanda é a 10.ª cidade de África com mais milionários 340 mil pessoas.

Lisboa foi a sétima cidade na Europa que mais milionários ganhou nos últimos dez anos. No total, a capital portuguesa tinha 20.800 pessoas com uma fortuna avaliada em um milhão de dólares (cerca de 918 mil euros no câmbio atual), o que representa um aumento de 25% ao longo da última década.A liderar a lista estão cidades como Varsóvia, que viu o número aumentar 54%, e Dublin (52%).Já no que diz respeito ao número total de milionários, a cidade lusa ocupava o 12.º lugar entre as cidades europeias.A nível mundial, Nova Iorque ocupa o trono, comOs dados foram divulgados pela consultora Henley & Partners, que avalia este indicador em 97 cidades.No que diz respeito ao número de pessoas com uma fortuna avaliada em 100 milhões de dólares (quase 92 milhões de euros), a história muda de figura, com Lisboa a contabilizar 35. E o número desce para três quando se trata de multimilionários (ou seja, pessoas com um valor acima dos mil milhões).Quando se olha para a maior queda na última década - tanto a nível europeu, como mundial -, Moscovo leva a taça. Em dez anos, o país viu o número de milionários cair 44%, com o número a ascender aos 35.200 em 2022, ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia.No espaço europeu, seguem-se Istambul, Edimburgo e Milão, com quedas de 35%, 12% e 10%, respetivamente, sendo que a cidade com menos milionários era Budapeste, com 5.300.A nível global, Nova Iorque lidera a lista de cidades com maior número de multimilionários, enquanto Walvis Bay, na Namíbia, surge no fim da lista, com 300 pessoas a deterem uma fortuna de pelo menos um milhão de dólares.