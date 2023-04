Luanda é a 10.ª cidade de África com mais milionários

Luanda é a 10.ª cidade de África com o maior número de milionários, indica um relatório sobre a riqueza neste continente, elaborado pela Henley & Partners.





A capital de Angola, segundo a consultora inglesa, alberga 1.800 milionários e três multimilionários, indivíduos com uma fortuna igual ou superior a 100 milhões de dólares.





Esta lista sobre as cidades que concentram mais ricos é dominada pela África do Sul. Entre as metrópoles que se encontram no top 10, quatro são sul-africanas, a saber: Joanesburgo, Cidade do Cabo, Durban e Pretória.





Joanesburgo, que é também considerada cidade mais violenta de África, ocupa o primeiro lugar do pódio, reunindo 14.800 milionários, 30 multimilionários e 2 bilionários, pessoas com um património igual ou superior a mil milhões dólares.



Numa escala de 0 a 100, o indicador de crime de Joanesburgo situa-se nos 80,67.





Cairo ocupa o segundo lugar desta lista com metade dos milionários de Joanesburgo, 7.400. Todavia, a capital do Egito é aquela onde vivem o maior número de bilionários africanos, cinco no total. Neste indicador específico, a capital da Nigéria, Lagos, detém o segundo lugar com três bilionários.





No conjunto das 10 cidades estão representados cinco países: África do Sul (Joanesburgo, Cidade do Cabo, Durban e Pretória); Egito (Cairo), Nigéria (Lagos) Quénia (Nairobi); Marrocos (Casablanca), Gana (Acra) e Angola (Luanda)

O top 10 das cidades com mais milionários é o seguinte:





1ª Joanesburgo: 14.600





2ª Cairo: 7.400





3ª Cidade do Cabo: 7.200





4ª Lagos: 5.400





5ª Nairobi: 4.700





6ª Durban: 3.600





7ª Casablanca: 2.800





8ª Pretória: 2.400





9ª Acra: 2.000





10ª Luanda: 1.800