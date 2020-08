Lotação do Avante limitada a 16.500 pessoas

A lotação máxima da festa do Avante é de 16.563 pessoas, metade do número avançado pelo PCP, e que correspondia a cerca de um terço da capacidade do recinto.





No parecer técnico da DGS com as recomendações para a realização do evento, divulgado esta segunda-feira, o organismo liderado por Graça Freitas limita a lotação a um sexto da capacidade, fixando em 16.563 o número máximo de pessoas que poderão estar no recinto em simultâneo. "O total de lotação é de 16.563 pessoas em simultâneo no recinto", lê-se no parecer técnico que a DGS decidiu revelar hoje.





No parecer técnico, a DGS considera que a tipologia do evento, que terá no lugar nos dias 4, 5 e 6 de setembro, "acarreta diferentes riscos" não só devido ao número de participantes como também às características do evento e aos comportamentos esperados.





Leia Também DGS já enviou regras para organização do Avante!, mas não as revela

"No contexto atual da epidemia em Portugal e, em particular, na AML, em situação de contingência, verifica-se, pois, um risco real de que, durante o evento, circulem pessoas infetadas, com ou sem sintomas", refere a Direção Geral de Saúde, acrescentando que, para minimizar os riscos de propagação, a organização deve reforçar as medidas no respetivo plano de contingência.

Entre as recomendações apresentadas para o evento está a ocupação máxima de uma pessoa por 8 m2, em espaços abertos, e de uma pessoa por 20 m2, em espaços fechados, devendo ser garantido o distanciamento físico de pelo menos 2 metros entre pessoas em todos os espaços do recinto, salvo se forem coabitantes.

Leia Também PCP: DGS é mais exigente com o Avante do que com outras iniciativas

Os participantes com idade superior a 10 anos devem utilizar máscara em todos os espaços do recinto, e a organização deve assegurar a existência de equipamentos e/ou instalações para que as pessoas possam fazer a devida higienização e desinfeção das mãos.

Leia Também Marcelo preferia ter conhecido regras da DGS para a Festa do Avante! sem ter tido de insistir

Além disso, a organização "deve assegurar a existência de procedimentos para a limpeza e desinfeção regular de superfícies e objetos, especialmente de uso comum e toque frequente" e garantir que não há ajuntamentos nas entradas e saídas dos diversos espaços.

"É permitido o consumo de bebidas alcoólicas, até às 20 horas, no espaço de restauração. A regra é excecionada durante as refeições", diz ainda a DGS.

O parecer técnico foi enviado no domingo ao PCP, que já reagiu às recomendações dizendo que a DGS é mais exigente com a festa do Avante do que com outras iniciativas.

"Não podemos deixar de assinalar que o Parecer da DGS contém em vários domínios graus de exigência maiores relativamente à Festa do que tem estabelecido para outras iniciativas, particularmente na capacidade e lotação de recintos e espaços fixados, que contrastam seja com os espectáculos que se estão a realizar no País, seja com as feiras do livro actualmente a decorrer em Lisboa e no Porto, seja com outras iniciativas", refere o comunicado do PCP, divulgado esta manhã.