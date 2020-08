PCP: DGS é mais exigente com o Avante do que com outras iniciativas

O PCP pronunciou-se esta segunda-feira sobre o parecer técnico da Direção Geral da Saúde (DGS) para a realização da festa do Avante, sublinhando que, em vários domínios, tem graus de exigência "maiores" para aquele evento do que para outras iniciativas.

"Não podemos deixar de assinalar que o Parecer da DGS contém em vários domínios graus de exigência maiores relativamente à Festa do que tem estabelecido para outras iniciativas, particularmente na capacidade e lotação de recintos e espaços fixados, que contrastam seja com os espectáculos que se estão a realizar no País, seja com as feiras do livro actualmente a decorrer em Lisboa e no Porto, seja com outras iniciativas", refere o comunicado do PCP.

O partido acrescenta, porém, que no seu conteúdo, o parecer técnico da DGS, enviado este domingo, traduz a tomada de conhecimento que no Avante "estão preenchidas condições de segurança iguais ou superiores àquelas que se dispõem na frequência das praias, nos numerosos espectáculos e festivais que se realizam pelo País ou simplesmente nas idas a centros comerciais".

Os comunistas reiteram que o evento "preenche e respeita o conjunto de normas em vigor" e que as recomendações da DGS serão acolhidas.





No comunicado, o PCP caracteriza a polémica que tem envolvido a realização do Avante como uma "ofensiva", fruto de uma "pulsão antidemocrática" que tem como alvo, mais do que a festa, o próprio PCP.





"A realização da Festa do Avante! tem sido pretexto para uma gigantesca operação reaccionária que mais que a Festa, visa atacar o PCP e sobretudo abrir caminho à limitação do exercício de direitos e liberdades dos trabalhadores e do povo", refere o partido. "Esta pulsão antidemocrática mal disfarçada fica completamente à vista quando, ao mesmo tempo que tudo fazem para impedir a realização da Festa, mentem insistindo na ideia que os festivais estão proibidos e fingem não ver o que se passa, e bem, no País: dezenas de festivais e espectáculos que se estão a realizar, ao ar livre ou em espaços fechados como o Campo Pequeno; praias cheias, incluindo com turistas estrangeiros; centros comerciais a funcionar; as actividades religiosas retomadas, nomeadamente a peregrinação de Agosto em Fátima com muitos milhares de participantes".

A resposta do PCP surge um dia depois de a DGS ter anunciado que enviou o parecer técnico para a realização do Avante, optando por não divulgar o seu conteúdo.

A DGS indicou que foram realizadas várias reuniões para "adequar a organização do evento às medidas de Saúde Pública inerentes ao contexto da pandemia por COVID-19" e que o Avante! é um "evento com múltiplos espaços e a que se aplicam regras de áreas de restauração, eventos culturais e circulação de pessoas".