Luís Portela recebe Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública

O presidente da Fundação BIAL, Luís Portela, foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública, pelo Presidente da República.

De acordo com um comunicado da farmacêutica, Marcelo Rebelo de Sousa surpreendeu o presidente da Fundação BIAL com a condecoração que "visa galardoar altos serviços prestados à causa da educação e do ensino".

Marcelo Rebelo de Sousa entregou a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública a Luís Portela após o discurso de encerramento da cerimónia de entrega da primeira edição do BIAL Award in Biomedicine, promovido pela Fundação BIAL.

Segundo a mesma fonte, o Presidente da República sublinhou a forma como Luís Portela escolheu focar o seu trabalho nas áreas de investigação médica. "Cabe-me homenagear o mérito do apoio ao conhecimento, do apoio à educação, do apoio à formação, do apoio à mudança de mentalidade, pela ciência, pela instrução no sentido mais amplo e digno do termo", afirmou.