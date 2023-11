Luísa Neto: “Faz sentido gastar tempo com a parte não científica da decisão judicial?”

"Fora de Portugal faz sentido que nós tenhamos gente a gastar tempo com questões que não têm a ver com a parte científica da decisão judicial? Não, isso pode ser feito por inteligência artificial e depois que os juízes, que os advogados, etc., sejam fundamentalmente ocupados com o ‘core business’ daquilo para o que é necessária a inteligência humana", considera a presidente do Instituto Nacional de Administração (INA), Luísa Neto.

Luísa Neto: “Faz sentido gastar tempo com a parte não científica da decisão judicial?”









