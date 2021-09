Madeira entrou em fase de retoma económica, diz governo regional

A Madeira entrou numa fase de recuperação económica, mas ainda está sob o efeito da "crise devastadora" provocada pela pandemia de covid-19, disse hoje o presidente do executivo regional, salientando a importância de "melhorar" a oferta turística."Neste momento, estamos num período de retoma económica, onde o turismo está também numa boa fase", afirmou Miguel Albuquerque (na foto), reforçando que o trabalho irá prosseguir, "todos juntos", porque a Madeira "ainda tem muito para recuperar desta crise devastadora que sofreu."O governante social-democrata, que lidera o executivo de coligação PSD/CDS-PP, falava na inauguração do hotel Pestana Fisherman Village, no centro da cidade de Câmara de Lobos, na zona oeste da Madeira."A exigência é melhorar o produto a nível do turismo, melhorar a promoção e, sobretudo, fazer uma oferta com qualidade, como este magnífico hotel, aqui, em Câmara de Lobos", declarou.Miguel Albuquerque disse que a crise sanitária devido à pandemia de covid-19 teve "consequências devastadoras" na economia da Madeira, nomeadamente ao nível do turismo, que é a "principal indústria" da região, mas sublinhou que o arquipélago entrou agora numa fase de retoma.O novo hotel do Grupo Pestana, com 42 quartos e classificação de quatro estrelas, resultou da reabilitação do edifico "Torre Bela", propriedade da autarquia câmara-lobense, que o concessiona por 30 anos, onde funcionou, entre outros serviços, a delegação escolar e a Junta de Freguesia.Localizado no centro histórico de Câmara de Lobos, o hotel desenvolve-se em dois edifícios, dispondo de biblioteca, claustro, pátio com espelho de água e terraço com piscina panorâmica exclusiva para os hóspedes.Com a inauguração do Fisherman Village, o Grupo Pestana contabiliza um total de 3.350 quartos na Madeira, o que representa 22% da capacidade hoteleira da região.