Mais de 44 mil pessoas falharam renovação obrigatória da carta de condução em 2021

Mais de 44,5 mil condutores com 50 anos falharam a renovação obrigatória do título de condução em 2021, avança esta terça-feira o "Jornal de Notícias".Os dados são do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e podem significar que milhares de pessoas estão a conduzir nas estradas com a carta caducada. Especialistas ouvidos pelo "Jornal de Notícias" admitem que muitos podem ter-se "esquecido ou confundido os prazos" de renovação da carta.A multa para quem se esquece da renovação obrigatória aos 50 anos pode chegar aos 600 euros.Desde 2008, os condutores são obrigados a renovar a carta de condução aos 50 anos, independentemente da data de caducidade inscrita no documento.