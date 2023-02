Mais de 60% dos pagamentos do PRR foram feitos a apenas 20 empresas

Leia Também Beneficiários do PRR receberam 1.474 milhões até fevereiro

De acordo com os números do Portal Mais Transparência, entre apoios directos como beneficiários finais (169 milhões de euros) e os 747 milhões de euros em compras do Estado, as empresas receberam mais de 50% dos pagamentos feitos até à data no âmbito do PRR.Ou seja, metade de um total de 1474 milhões de euros já pagos, diz o relatório de monitorização periódico do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), diz o Público esta quarta-feira A lista mostra que centenas de empresas já facturaram até com mais do que um projecto do PRR, com esta tendência de concentração a acentuar-se no futuro.Por agora, há 97 empresas que já facturaram mais de um milhão de euros com o PRR. Destas, 20 até já ultrapassaram os 10 milhões e arrecadaram 61% de todos os pagamentos do Estado ao abrigo do PRR. Incluem-se aqui empresas a quem foram comprados bens importados, como computadores para escolas, helicópteros para Protecção Civil e carros para apoio domiciliário, ou serviços.A lista dos 20 fornecedores com maiores receitas é dominada por empresas de tecnologias de informação e comunicação e construtoras. A Inforlândia SA foi a que recebeu mais até agora, com 58,5 milhões de euros. Como fornecedor do Estado, esta empresa já se envolveu em cinco projectos, todos eles ligados à digitalização na educação e na saúde.