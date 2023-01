Mais de um milhão de pessoas vivem sozinhas em Portugal

Mais de um milhão de indivíduos vivem sozinhos em Portugal, com os agregados unipessoais a representarem um quarto das famílias em Portugal, mostram os dados detalhados sobre estruturas familiares captados pelos Censos 2021, divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Numa década, e face aos Censos anteriores, o número de indivíduos que vivem sozinhos em agregados unipessoais aumentou 19%, passando a representar 24,8% das famílias (21,4% em 2011).

Mais de um milhão (1.027 mil) constituem famílias sozinhos, com as mulheres — e, sobretudo, mulheres mais velhas — a constituírem os grupos mais numerosos neste universo. Ao certo, 49% são reformados e, destes, sete em dez são mulheres.

Na última década também cresceu significativamente o número de famílias de um só indivíduo a partir dos 40 anos, ao mesmo tempo que se assiste a uma quebra acentuada nos indivíduos de faixas etárias mais jovens que vivem sozinhos.





De mais de um milhão de agregados unipessoais, os indivíduos com idades até aos 40 anos são apenas cerca de 138 mil, caindo 23% face a 2011.

Já dos 40 aos 60 anos, há uma subida de 30%, para mais de 276 mil que vivem sozinhos. A partir dos 60 anos, a subida é de 28%, para perto de 614 mil.

Os dados do INE também mostram uma subida acentuada no número de famílias monoparentais, que já superam meio milhão, após terem aumentado 22% na última década.

Neste universo, as mulheres com pelo menos um filho de idade abaixo de 25 anos e sem outras pessoas no agregado são o grupo com maior expressão, sendo cerca de 218 mil das famílias do país. Há uma década, o número ia pouco além de 184 mil. Já os homens na mesma situação são menos de 35 mil (cerca de 26 mil em 2011).

Ainda assim, a maioria dos núcleos familiares em Portugal corresponde a casais com filhos, sendo 45,3%. Os núcleos monoparentais representam 18,5% do total, havendo ainda 36,2% de casais sem filhos.

A dimensão média de uma família portuguesa corresponde a 2,5 pessoas.