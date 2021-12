Mais-valias imobiliárias: Recursos vão ser avaliados pelo plenário do Tribunal Constitucional

Depois de, em junho deste ano, a Autoridade Tributária ter decidido alterar a forma de tributação das mais-valias imobiliárias de emigrantes ou cidadãos estrangeiros, no seguimento das decisões do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Justiça da União Europeia, não voltou a ser apresentado “qualquer recurso naquele domínio pela AT, incluindo para o Tribunal Constitucional’’, garante fonte oficial. Isso, porém, “não exclui a possibilidade de terem sido apresentados recursos pelo Ministério Público”.

Mais-valias imobiliárias: Recursos vão ser avaliados pelo plenário do Tribunal Constitucional









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Mais-valias imobiliárias: Recursos vão ser avaliados pelo plenário do Tribunal Constitucional O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar