Mapa: Em mais de 90% dos concelhos há menos nascimentos do que óbitos. E no seu?

Os dados publicados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (e que pode ver no mapa em cima com o detalhe por concelho) mostram que nasceram 87.020 crianças em território nacional em 2018, o que representa um aumento de 1% face ao ano anterior.

Contudo, o número de óbitos também cresceu e a um ritmo mais acelerado do que o dos nascimentos (3% para 113.000).

Segundo o INE, o saldo natural desceu pelo décimo ano seguido, atingindo -25.980, o que representa o valor mais negativo desde que o INE agrupa estes dados em 2011.

Porto e Lisboa lideram

São as duas maiores cidades do país que mais contribuem para este agravamento do saldo natural em Portugal, embora a tendência do número de mortes superar os nascimentos seja quase transversal a todo o país.

Uma análise efetuada pelo Negócios à base de dados do INE mostra que são 279 os concelhos com saldo natural negativo no ano passado, o que representam mais de 90% do total.

Entre os concelhos com mais nascimentos do que mortes destacam-se os mais populosos do país. No Porto o saldo natural foi de -1.009, enquanto em Lisboa ficou pouco abaixo do milhar. Almada, Coimbra, Funchal e Figueira da Foz são os outros concelhos em destaque pela negativa.

Entre os 29 concelhos com mais nascimentos do que mortes é Sintra que aparece em destaque. Neste que também é um dos concelhos mais populosos do país nasceram mais 1285 pessoas do que morreram. Uma tendência que já vem de trás, uma vez que desde 2011 que o saldo natural é positivo em redor do milhar.

Odivelas, Braga, Loures e Amadora são os outros concelhos que se destacam pela positiva no número de nascimentos em relação aos óbitos.