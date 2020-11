Marca Portugal desvaloriza 15 mil milhões mas sobe entre as 50 mais valiosas do mundo

Portugal subiu cinco lugares no ranking da Brand Finance "Nation Brands 2020". Está na 43.ª posição, apesar de o valor ter descido 7% - ou 15 mil milhões de dólares - para os 199 mil milhões de dólares (168,5 mil milhões de euros).





Esta evolução de Portugal acontece num ano em que as 100 marcas mais valiosas perderam 13,1 biliões de dólares, abaladas pelos efeitos da pandemia de covid-19. Olhando às 10 mais valiosas, a contração média foi de 14%.





A nação que lidera a lista são os Estados Unidos, mas são seguidos cada vez mais de perto pela China. Em 2020, o líder vale 23,7 biliões de dólares e o segundo lugar ascende aos 18,8 biliões de dólares. Em terceiro lugar classifica-se o Japão, "relativamente intocado pela pandemia".





A Irlanda afirma-se como a grande exceção, ao ser a única marca no ranking que valoriza entre as primeiras 20, subindo 11% para os 670 mil milhões de dólares. A Brand Finance considera esta economia "resiliente", tendo em conta as exportações e o consumo.





Noutra ponta do globo, o Vietname também consegue o destaque pela positiva, e alcança quase 30% no seu valor, ao impor-se como um paraíso para o fabrico da indústria têxtil. No sentido contrário, a Argentina evidencia-se com a maior quebra, de 57%, numa altura em que o número de casos de covid-19 neste país já ultrapassam um milhão.





Já no que toca à força da marca, a vencedora é europeia: a Alemanha. Este país atinge a pontuação mais alta atribuída no ranking, 84,9 pontos, quando o máximo é 100.