Marcelo cita Cavaco para elogiar Lula como um dos "grandes líderes" mundiais

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, citou este sábado o seu antecessor, Aníbal Cavaco Silva, para elogiar o presidente do Brasil, Lula da Silva, como um dos "grandes líderes mundiais".Marcelo Rebelo de Sousa falava perante os jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa, tendo ao seu lado Lula da Silva, que recebeu durante a sua visita de Estado a Portugal.Numa altura em que a figura de Lula da Silva suscita críticas e protestos por parte da direita em Portugal, o chefe de Estado português recordou "um longo e rasgado elogio" que lhe fez o seu antecessor e também antigo presidente do PSD, na entrega do Prémio Norte-Sul, em 2011, em Lisboa."É uma das grandes figuras do nosso tempo e um grande amigo de Portugal", afirmou então Cavaco Silva, considerando que percurso de Lula foi "desde cedo o da coragem perante a adversidade, da tenacidade perante os obstáculos, da generosidade perante as dificuldades dos mais fracos".Cavaco Silva acrescentou que "os grandes líderes distinguem-se pela sua capacidade de traduzir ideais em realizações concretas e mobilizadoras da esperança. esse é indiscutivelmente o caso de Lula da Silva", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, observando em seguida: "Eu não diria melhor".O presidente do Brasil chegou na sexta-feira a Lisboa, para uma visita de Estado a convite do chefe de Estado português, cujo programa oficial começou hoje e termina na terça-feira de manhã.No Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa e Lula da Silva tiveram primeiro um encontro restrito, depois alargado a ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e Brasil, chefes da Casa Civil e Militar da Presidência portuguesa, ministro-chefe da Secretária-Geral da Presidência brasileira e consultores e assessores dos respetivos gabinetes.