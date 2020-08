Marcelo: Orientações para Festa do Avante! serão reveladas hoje

Leia Também PCP: DGS é mais exigente com o Avante do que com outras iniciativas

"A única informação que posso transmitir e que me foi dada pelo Governo esta manhã é a de que hoje, ao começo da tarde, divulgaria a sua posição sobre a matéria. Não sei mais nada", afirmou o Presidente da República aos jornalistas, à margem de uma visita às veredas da serra de Monchique, um dos 16 concelhos do distrito de Faro.Questionado sobre o facto de a DGS não ter revelado há mais tempo as orientações técnicas para a festa dos comunistas na Quinta da Atalaia, no Seixal, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que "a única informação" que tinha do Governo é a de que "a DGS decidiu divulgar o relatório".O chefe de Estado sublinhou que "era fundamental a divulgação do documento há mais tempo de forma a que se conhecessem atempadamente as orientações das autoridades sanitárias", como já tinha referido no domingo, também em declarações aos jornalistas proferidas em Monchique."Vamos esperar para ver o que dizem as regras e depois ver a sequência dos acontecimentos", concluiu o Marcelo Rebelo de Sousa, que termina hoje uma visita de dois dias ao concelho de Monchique, onde tem contactado com a população nas zonas das Caldas de Monchique das veredas da serra.No final da visita, o Presidente da República desloca-se também para Faro, onde vai visitar o Museu Municipal e receber a chave da cidade, antes de participar num jantar com os autarcas do Algarve, no âmbito dos contactos que Marcelo Rebelo de Sousa tem mantido com os municípios da região para acompanhar a evolução da economia depois de levantadas as restrições impostas pela pandemia de covid-19.Também hoje, em Coimbra, o primeiro-ministro, António Costa, disse que as regras da Direção-Geral da Saúde para a Festa do Avante!, organizada pelo PCP entre 04 e 06 de setembro, vão ser conhecidas durante o dia no habitual "briefing" para dar conta da evolução da pandemia em Portugal.As declarações de António Costa, proferidas à entrada para uma conferência do PS, contrariam assim a DGS que, no domingo, anunciou a entrega da versão final do parecer técnico sobre a realização da Festa do Avante!, durante a pandemia de covid-19, remetendo a divulgação do seu conteúdo para o PCP."As regras estão definidas e são comunicadas hoje no 'briefing' normal. Vão ser divulgadas obviamente", disse aos jornalistas o líder do Governo.António Costa profere na manhã de hoje uma conferência, como secretário-geral do PS, sob o lema "Recuperar Portugal", em que falará sobre recuperação económica e combate à pandemia da covid-19.A conferência decorre no Convento de São Francisco e é transmitida através das páginas do PS nas redes sociais, naquele que é o primeiro evento dos socialistas após as férias de verão.