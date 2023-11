Marcelo promulga novos estatutos dos contabilistas certificados e dos notários

O Presidente da República promulgou esta segunda-feira as alterações aos estatutos da Ordem dos Contabilistas Certificados, da Ordem dos Notários e da Ordem dos Despachantes Oficiais. Aprovou ainda a lei que cria a Ordem dos Assistentes Sociais e o diplma que aprova o respetivo estatuto.

Dos 21 diplomas que procedem à revisão dos estatutos da Ordens Profissionais, aprovados pelo Parlamento a 13 de outubro em votação final global, cinco chegaram a Belém na passada quinta-feira, para promulgação pelo Presidente da República, faltando ainda os restantes 16.

Leia Também Marcelo alerta para atraso na revisão dos estatutos da ordens profissionais

Outros terão chegado entretanto, já que os relativos à OCC e à ON não constavam da lista entretanto adiantada por Belém como já tendo chegado e onde constavam os decretos correspondentes aos estatutos das ordens dos Revisores Oficiais de Contas; dos Despachantes Oficiais; dos Médicos; dos Biólogos e dos Assistentes Sociais. Aliás, destes, só ainda este último foi promulgado.

O Presidente estava preocupado com a demora por Parte do Parlamento em enviar os diplomas para promulgação, na medida em que esta é uma reforma acordada com Bruxelas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), podendo ficar em causa os desembolso de fundos que o país conta receber.

As alterações à Lei das Associações Profissionais e, posteriormente, aos estatutos têm causado muita polémica, com as ordens e o Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) a contestar, nomeadamente, a ideia de que a revisão do regime jurídico das ordens seja uma exigência do PRR para a redução de restrições ao acesso a profissões altamente reguladas.

Leia Também Advogados acusam PS de má-fé legislativa e admitem reação judicial a novo estatuto

Para esta quinta-feira está marcada uma reunão do Presiente com o CNOP.