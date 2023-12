Marcelo promulga estatutos dos economistas e dos biólogos, mas avisa que vão ter de ser revistos

O Presidente da República promulgou esta quarta-feira as alterações aos estatutos da Ordem dos Economistas e da Ordem dos Biólogos. Alerta, no entanto, que terão de ser “revisitados” para se perceber se não acabarão, afinal, por criar “distorções” no acesso à profissão.

