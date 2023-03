Marcelo reúne Conselho de Estado na quarta-feira para debater fundos europeus

O Conselho de Estado vai reunir-se na quarta-feira, no Palácio da Cidadela de Cascais, pelas 11h00, para analisar os fundos europeus em Portugal, e vai contar com a participação da comissária europeia Elisa Ferreira. A informação foi divulgada através de uma nota no site oficial da Presidência da República.A anterior reunião realizou-se a 13 de dezembro e debruçou-se sobre o processo de alargamento e as reformas financeira e económica da União Europeia.Esta é a 28.ª reunião do Conselho de Estado convocada por Marcelo Rebelo de Sousa desde que assumiu as funções de Presidente da República, em março de 2016.