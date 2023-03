Leia Também Marcelo reúne Conselho de Estado na quarta-feira para debater fundos europeus

a pensar em todos os portugueses

O Conselho de Estado apelou esta quarta-feira a um maior empenho de "todos os intervenientes" na execução dos fundos europeus, numa reunião que contou com a presença da comissária Elisa Ferreira. Para os conselheiros do Presidente da República, esse empenho é ainda mais importante num contexto que considera ser "único e irrepetível" para Portugal.Na reunião que durou cerca de três horas, foi "reconhecida a importância dos fundos europeus no desenvolvimento da economia europeia e portuguesa, que ocorre num contexto único e irrepetível". Isto porque, atualmente, Portugal está a executar o PT2020, que deve estar concluído este ano, o PRR e os primeiros concursos do PT2030 deverão ser lançados em breve.Segundo a nota emitida pela Presidência da República, Elisa Ferreira, que tem a pasta da Coesão e Reformas na Comissão Europeia, foi convidada a apresentar ao Conselho de Estado "uma exposição introdutória sobre o papel dos fundos europeus no desenvolvimento da economia portuguesa".Após a exposição, os conselheiros de Marcelo Rebelo de Sousa concordaram o que é "imprescindível" que o Estado, setor social, empresas, sociedade civil e cidadãos "se empenhem para que a mais completa execução dos montantes atribuídos se concretize,".À saída da reunião, o Presidente da República adiantou que vai ver esta sexta-feira no terreno a execução do PRR, na companhia do primeiro-ministro, António Costa. A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, – que tem a tutela dos fundos europeus – marcou também presença na reunião.