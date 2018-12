O Presidente da República visitará a China em Abril do próximo ano. Marcelo Rebelo de Sousa defende que Lisboa e Pequim podem e devem trabalhar conjuntamente pela promoção do multilateralismo e dos direitos humanos.

O Presidente português considerou que a sua deslocação à China em 2019, "correspondendo a convite acabado de formular" por Xi Jinping, e "a assinatura de um memorando de entendimento" sobre a iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota" simbolizam a parceria entre os dois Estados.



"Simbolizam bem a parceria que desejamos continuar a construir, com diálogo político regular e contínuo, a pensar no muito que nos une", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.



Marcelo defende trabalho conjunto pelo multilateralismo e direitos humanos



O Presidente português defendeu ainda que China e Portugal podem trabalhar em conjunto pela valorização do direito internacional, desde logo, nas Nações Unidas, pelo multilateralismo e pelos direitos humanos.



O chefe de Estado referiu que os dois países estão "longe em termos geográficos" e têm "aliados muito diferentes", mas defendeu: "Isso não nos impede de trabalharmos em conjunto para a valorização do papel do direito internacional, das organizações internacionais, a começar nas Nações Unidas".



"Nem de defender o multilateralismo, os direitos humanos, a resolução pacífica dos conflitos. Nem de apoiarmos o livre comércio e as pontes de entendimento entre Estados e povos. E estarmos em permanência atentos ao ambiente e às alterações climáticas", acrescentou.

