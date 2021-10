Maria de Belém lidera lista única para a Comissão Política do PS

A antiga ministra e ex-candidata presidencial Maria de Belém lidera a lista única para a Comissão Política dos socialistas e o atual secretário de Estado João Galamba, ex-porta-voz do partido, abandona o Secretariado Nacional do PS.Estas são duas das mudanças mais significativas nas listas propostas pelo secretário-geral, António Costa, para o Secretariado (direção) e a Comissão Política, órgãos que estão a ser eleitos em reunião da Comissão Nacional do PS.Para o Secretariado Nacional do PS, entram ex-membros de governos socialistas como Bernardo Trindade, Jamila Madeira, João Tiago Silveira e Susana Amador, tal como a reeleita presidente da Câmara da Amadora, Carla Tavares.Deste órgão de direção, saem João Galamba, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e José Manuel Mesquita.