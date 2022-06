Mariana Vieira da Silva desvaloriza ausência de Pedro Nuno Santos no Conselho de Ministros

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirmou a ausência do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, no Conselho de Ministros desta quinta-feira, mas desvalorizou-a, numa altura em que o governante está no centro da polémica após ter sido desautorizado pelo primeiro-ministro, que anunciou um passo atrás nos planos de expansão do novo aeroporto de Lisboa.



"O senhor ministro das Infraestruturas e da Habitação foi hoje, quinta-feira, substituído no Conselho de Ministros pelo Secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas. As subsituições dos ministros nos Conselhos de Ministros são muito normais e regulares. Eu própria há duas ou três semanas fui substituída por um Secretário de Estado, isto ocorre quando existe um impedimento. Não faria qualquer leitura dessa situação", sublinhou.



Perante a insistência dos jornalistas sobre se há um problema político dentro do Executivo e se houve um problema de comunicação no processo em causa, a governante voltou a recusar fazer qualquer comentário. "O que importa destacar é o que está no comunicado do primeiro-ministro", frisou, sublinhando que tudo o resto são competências de António Costa.



A polémica instalou-se esta quinta-feira, após o gabinete do chefe do Governo emitir um comunicado a desautorizar o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que, na quarta-feira, anunciou a construção de um aeroporto em Alcochete, como solução definitiva para os problemas aeroportuários em Lisboa. Um recuo que surge menos de 24 horas depois do anúncio do ministro e que levantou questões sobre se haverá ou não um problema político no seio do Executivo.



Líderes partidários dizem aguardar declarações de António Costa, que, a partir de Madrid, onde representou Portugal na cimeira da NATO, remeteu mais declarações para o regresso ao solo português. O primeiro-ministro vai convocar uma conferência de imprensa ainda esta tarde, apurou o Negócios.







Leia Também Costa só fala de Pedro Nuno Santos no regresso a Portugal