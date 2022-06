Pedro Nuno Santos faz declarações às 16:30

Leia Também Costa só fala de Pedro Nuno Santos no regresso a Portugal

O primeiro-ministro determinou ao ministro das Infraestruturas e da Habitação a revogação do despacho ontem [quarta-feira] publicado sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa", refere a nota enviada as redações, acrescentando que "a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o principal partido da oposição e, em circunstância alguma, sem a devida informação prévia ao senhor Presidente da República".





O ministro Pedro Nuno Santos vai fazer as primeiras declarações públicas sobre a polémica do aeroporto às 16:30, no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, apurou o Negócios.Pedro Nuno Santos esteve reunido com o primeiro-ministro em São Bento ao início da tarde. António Costa também convocou uma conferência de imprensa para esta quinta-feira, sabe o Negócios.A polémica instalou-se após o gabinete do chefe do Governo emitir um comunicado a desautorizar o ministro das Infraestruturas e da Habitação, que, na quarta-feira, anunciou a construção de um aeroporto em Alcochete, como solução definitiva para os problemas aeroportuários em Lisboa.A decisão foi publicada num despacho em Diário da República, assinado pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, do gabinete de Pedro Nuno Santos, na quarta-feira, mas, menos de 24 horas depois, foi anulada por António Costa.