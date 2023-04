Marido de ex-primeira-ministra escocesa detido

Peter Murrell, marido da ex-primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon, foi detido, esta quarta-feira, na sequência de uma investigação ao financiamento do Partido Nacional Escocês (SNP).O homem de 58 anos abandonou, há um mês, a presidência executivo do partido pró-independência, que está no poder. Esta investigação policial pretende descobrir o que aconteceu a 600 mil libras angariadas por ativistas pela independência escocesa em 2017 que deveriam ter sido utilizadas para ações pela independência mas que não fazem parte das contas arquivadas do partido. As autoridades suspeitam que este dinheiro terá sido usado para despesas diárias.A polícia escocesa avançou que estavam a ser realizadas buscas em várias localizações e que o detido "está sob custódia" para interrogatório.Peter Murrell esteve à frente do SNP durante mais de duas décadas e renunciou ao cargo no mês passado ao assumir a sua culpa pela queda no número de membros do partido. Semanas antes, a sua mulher Nicola Sturgeon também abandonou o cargo de primeira-ministra que ocupava desde 2014. Nas razões evocadas estava o facto de considerar que deixou de ser um elemento consensual no país, o que seria necessário para conseguir alcançar a independência do Reino Unido.O SNP reagiu à detenção através de um comunicado onde se limitou a defender que "não seria apropriado comentar uma investigação em curso", mas garantiu que coopera "totalmente" com a investigação.A Escócia votou contra a independência através de um referendo, em 2014, que apenas conseguiu 45% dos votos necessários. No entanto, a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia dois anos depois, apesar da maioria dos escoceses quer a permanência, e a forma como a Escócia lidou com a pandemia fizeram renascer o apoio dos escoceses à independência.