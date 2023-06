Detida a ex-primeira-ministra da Escócia

Nicola Sturgeon, foi detida no âmbito de uma investigação sobre as finanças do seu partido.



Reuters Lusa 15:18









... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A ex-primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, foi detida no âmbito de uma investigação sobre as finanças da sua formação partidária, o Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em inglês), noticiou este domingo a imprensa britânica.



As finanças do SNP têm sido objeto de suspeitas nos últimos anos, principalmente devido a queixas apresentadas em 2021 relativamente a donativos.



Em particular, surgiram questões sobre os fundos que o partido recebeu para uma potencial nova campanha de um referendo pró-independência.



Leia Também Marido de ex-primeira-ministra escocesa detido Sturgeon, que em nenhum momento atribuiu a sua demissão no final de março - após nove anos no cargo -, a estas suspeitas, sempre defendeu a transparência das contas e os fundos angariados para a hipotética consulta - cerca de 667 mil libras (cerca de 761 mil euros ao câmbio atual) só entre 2017 e 2020. Saber mais Nicola Sturgeon política Escócia finanças justiça

Detida a ex-primeira-ministra da Escócia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Detida a ex-primeira-ministra da Escócia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar