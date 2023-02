Marinha acompanha nova passagem de navio russo ao largo da costa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"As Forças Armadas Portuguesas, através de meios da Marinha, pertencentes ao Sistema de Forças Nacional, acompanharam ontem, dia 25 de fevereiro, a passagem de um navio da Marinha Russa ao largo da costa nacional", adiantou o EMGFA em comunicado.Na nota, é referido que este "é um procedimento normal de vigilância dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, sempre que navios de guerra de países que não pertencem à NATO navegam em águas portuguesas"."O navio reabastecedor 'MOD Altay kola' esteve de passagem por águas portuguesas, proveniente do Mar do Norte. O navio da Marinha Portuguesa acompanhou o navio russo desde a costa Norte de Portugal até à fronteira de Vila Real de Santo António, percorrendo 362 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 670 quilómetros", acrescenta o EMGFA.Ainda em janeiro, a Marinha acompanhou durante vários dias a passagem de navios da Federação Russa ao largo da costa de Portugal.