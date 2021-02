Médicos alemães vão trabalhar no Hospital da Luz, em Lisboa

A ajuda médica alemã que vem dar apoio ao sistema de saúde português face à pressão provocada pela pandemia de covid-19 chega ao início da tarde a Lisboa.O processo de auxílio alemão a Portugal arrancou em 25 de janeiro, na sequência de um pedido de ajuda da ministra da Saúde, Marta Temido, à ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer.A notícia da vinda da equipa alemã para um hospital particular, o hospital da Luz foi inicialmente avançada pelo jornal Expresso.A equipa é constituída por 26 profissionais de saúde, entre os quais seis médicos, que trazedm também 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares.De acordo com um comunicado conjunto dos Ministérios da Saúde e da Defesa de Portugal, os profissionais de saúde alemães permanecerão no país "durante um período de três semanas, estando prevista a sua substituição a cada 21 dias, até ao final de março, caso seja necessário".Em comunicado, o Hospital da Luz salienta que "disponibilizou-se para receber a equipa de 26 militares alemães, a maioria profissionais de saúde com especialidade em cuidados intensivos, que vêm apoiar Portugal e o SNS na fase mais aguda da pandemia de Covid-19".

Acrescena que "foi possível realocar doentes, recursos e adaptar espaços, em tempo recorde, por forma a disponibilizar um núcleo de mais 8 camas de cuidados intensivos que permitisse à equipa alemã trabalhar num espaço único" e que enquanto esta equipa se mantiver em Portugal, contará "com o apoio de todos os recursos clínicos do Hospital da Luz Lisboa, nomeadamente das especialidades médicas de apoio à UCI (unidade de cuidados intensivos), patologia clínica, exames de imagiologia, bem com a garantia das cadeias de abastecimento de consumos clínicos e fármacos".

O Hospital da Luz Lisboa tem atualmente 106 camas para doentes covid-19, das quais 25 camas de cuidados intensivos.

"Para a Luz Saúde, este é um momento de compromisso absoluto com o país, com os portugueses e com o sistema nacional de saúde. Mais uma vez, assumimos este compromisso com toda a nossa capacidade e a dedicação de sempre", reforça o comunicado.

(notícia atualizada às 14:25 com comunicado do Hospital da Luz)