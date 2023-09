Medina acumula excedente de 1,4 mil milhões na primeira metade do ano

As contas das administrações públicas fecham a primeira metade do ano com 1,4 mil milhões em excedente após mais um trimestre em terreno positivo, segundo os dados publicados pelo INE nesta sexta-feira. O valor corresponde a 1,1% do PIB.

No segundo trimestre foi obtido um novo excedente, equivalendo a 1% do PIB, ou 689 milhões de euros. Segue-se aos 1,2% de excedente do início de ano, ou 714 milhões de euros.



Défice e nível da dívida do ano passado afinal foram mais baixos Leia Também