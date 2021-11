Membro do BCE antevê inflação abaixo dos 2% mas alerta para riscos "em sentido ascendente"

A representante alemã no Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel, acredita que a inflação na Zona Euro poderá ficar abaixo dos 2%. Em entrevista à Bloomberg, alerta que as ameaças à inflação estão "em sentido ascendente" e que o aumento de casos de covid-19 pode limitar retoma económica.





economia não cresce e o desemprego e os preços aumentam. Isso pode ser particularmente dramático, como se verificou com a crise dos combustíveis da década de 1970.



Porém, Isabel Schnabel está convicta de que a aplicação de medidas de contenção para mitigar a evolução da pandemia terá "um efeito travão sobre a atividade no curto prazo, em particular no setor dos serviços, mas não acredita num impacto de longo prazo. "Não acredito que isso vá atrapalhar a recuperação geral da Zona Euro", afirma.





"A minha visão é de que teremos alguma desaceleração no crescimento no curto prazo, mas depois uma forte recuperação contínua no médio prazo", salienta.



Estímulos devem manter-se até março

Na mesma entrevista, Isabel Schnabel defende ainda que "seria um erro" manter os estímulos monetários de emergência por "um longo período de tempo". A economista diz que se deve colocar-se apenas duas questões no futuro: "que estímulos são necessários" e "que ferramentas pode ser usadas para dar esses estímulos".



Para a economista, é indiscutível que o programa de compra de emergência pandémica de 1,85 biliões de euros, conhecido como PEPP (sigla em inglês), deve terminar em março, mas que deve "certamente" manter-se alguma flexibilidade para lidar com uma potencial fragmentação do mercado. "Especialmente nesta fase de transição, isso é importante", conclui.



