Credit Suisse antecipa que "pico extremo" da inflação seja ultrapassado após 2021

O banco de investimento espera que as ações continuem em alta no próximo ano, apesar de com ganhos inferiores a 10%. Já nas obrigações vê um retorno negativo, recomendando assim aos clientes que diversifiquem os portefólios.

Credit Suisse antecipa que "pico extremo" da inflação seja ultrapassado após 2021









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Credit Suisse antecipa que "pico extremo" da inflação seja ultrapassado após 2021 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar