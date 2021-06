Miguel Faria e Castro: "Os nómadas digitais são uma grande oportunidade para Portugal"

C omo avalia a atual situação económica em Portugal?

Portugal foi dos países da Europa mais afetados pela crise pandémica, o que é normal porque é muito exposto a atividades que se baseiam em elevado contacto físico – turismo, lazer, etc. Mas se caímos mais, agora recuperamos mais. A vacinação em Portugal estava um bocado lenta no início, como no resto da Europa, mas parece que está a acelerar. Extrapolando com base nos Estados Unidos, assim que se começa a atingir uma massa crítica de população vacinada, a economia recupera muito rapidamente porque as pessoas estão inquietas para voltar aos restaurantes, aos cinemas e às estâncias balneares.





A economia vai recuperar bem?

Em princípio vai recuperar bem em virtude da procura acumulada. A crise teve efeitos muito desiguais na sociedade. Houve pessoas muito afetadas e houve outras cujos rendimentos se mantiveram e o consumo diminuiu porque deixaram de viajar, de ir a restaurantes, etc. E portanto têm agora essas poupanças acumuladas e muitas estão inquietas para gastar.



O grande peso dos serviços e atividades de proximidade pode forçar o país a mudanças estruturais?

Não é claro se a covid vai ser uma coisa que aconteceu uma vez, como a gripe espanhola em 1917, ou se será recorrente. Mas é possível que mesmo que se torne recorrente, se desenvolva todos os anos um booster, ou uma nova vacina, que é eficaz contra as variantes daquele ano. Nesse caso, acho que vamos regressar um pouco para a economia que tínhamos pré-covid. Nesse caso não há fragilidades estruturais para a economia portuguesa, porque em princípio a indústria do turismo recupera. Há outros pontos interessantes e que até podem ser uma vantagem para a economia portuguesa, que é a tendência do teletrabalho, que foi acelerada pela pandemia. Penso que veio para ficar e pode ser uma vantagem para a economia portuguesa.





Porquê?

Fala-se muito nos nómadas digitais que são pessoas que estão em constante teletrabalho, e que em princípio podem-se mudar para Portugal. Podem trabalhar para empresas de Nova Iorque, Londres, Berlim, e estão a receber rendimentos proporcionais ao nível de vida dessas cidades, mas se calhar vivem em Vila Real, ou em Beja. É uma oportunidade bastante grande para Portugal. Há mudanças estruturais que podem ser más, mas há outras boas.





O Governo português fez o que devia para amparar a economia?

Houve programas que no curto prazo funcionaram muito bem. O lay-off foi um dos grandes sucessos em termos de política pública na pandemia. A taxa de desemprego em Portugal aumentou relativamente pouco, comparado com outros países da Europa e fora da Europa. E mais importante do que isso ainda, o rendimento disponível das famílias em Portugal não caiu em 2020, o que é incrível. Caiu na maior parte dos países europeus. Isso é apontado como uma das grandes diferenças na recuperação dos EUA e da Europa.





Como?

Nos EUA tivemos o Governo a atirar dinheiro às pessoas, de várias formas, a enviar cheques para casa, a aumentar imenso os subsídios de desemprego. E como consequência disso, tivemos um crescimento do rendimento disponível em 2020 completamente sem precedentes. Muitos analistas apontam o grande aumento do rendimento disponível nos EUA como um dos fatores que vai potenciar e facilitar muito a recuperação. No agregado da União Europeia, o rendimento disponível caiu em 2020. O que em princípio aponta para uma recuperação muito mais fraca.





E em termos da política de recuperação? O Governo português está a decidir bem?

É claro que a Europa está a ser demasiado modesta. Mas em termos percentuais Portugal até está melhor do que o agregado da Europa. O NextGeneration EU corresponde a cerca de 5% do PIB da UE. Em Portugal o Plano de Recuperação e Resiliência [PRR] corresponde a quase 8%.





Portugal devia usar na totalidade os empréstimos disponibilizados pela UE?

É uma questão muito complicada. É preso por ter cão e preso por não ter. Na UE a resposta está a ser muito mais modesta do que devia ser. A resposta portuguesa, o PRR, mesmo contando só com as subvenções, já é melhor do que a média europeia. E temos a questão da sustentabilidade da dívida, que é muito importante. O Governo está a ser cauteloso e eu compreendo a posição do Governo. Acho que a falha é ao nível das instituições europeias. O Governo não tem incentivos para pedir esses fundos emprestados se daqui a dois anos a Comissão Europeia vem culpá-lo e dizer que não está a cumprir o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ou os critérios são reformados e repensados, ou a Comissão está a gerar os incentivos errados para estes programas. Tem estes programas todos disponíveis, mas os Estados-membros acabam por não utilizá-los na totalidade porque sabem que daqui a dois três anos vão gerar problemas políticos. Coloco a culpa mais nas instituições europeias do que no Governo.





Comparando com Itália, o poder que Portugal tem para enfrentar essa eventual pressão europeia também é diferente.

Sem dúvida. A Itália em termos práticos tem muito mais espaço para violar regras do que Portugal. Mas a comparação interessante até é mais com a Grécia. A Grécia também está a usar uma componente elevada dos empréstimos, aliás, o estímulo total será de cerca de 16% do PIB, que é mais do dobro do plano português. Parte deste programa também vão ser empréstimos. A Grécia está numa situação em termos de fundamentais muito parecida com a portuguesa: é uma economia muito exposta ao turismo, sobre-endividada, que ainda estava a recuperar da crise da dívida soberana. Mas está a adotar uma postura muito mais ambiciosa em termos de política de recuperação.