Ministério do Ambiente ganha tutela da floresta

As florestas deixam a alçada do Ministério da Agricultura para passarem para a do Ambiente, que substitui a Transição Energética pela Ação Climática, como pretendia o Bloco de Esquerda.

O atual ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, passará a ser no novo Executivo ministro do Ambiente e da Ação Climática, reforçando com isso as áreas que tem sob a sua tutela.





Vai ser esse o caso da floresta, que até agora estava sob a alçada de Capoulas Santos no Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e que segundo o novo elenco apresentado esta terça-feira por António Costa ao Presidente da República contará com Maria do Céu Albuquerque num Ministério que ostenta apenas a designação de Agricultura.