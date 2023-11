Montenegro preocupado com credibilidade das instituições judiciais e politicas

Leia Também PSD quer IRC a 19% e fim do aumento do IUC e da contribuição do Alojamento Local

O presidente do PSD manifestou-se esta terça-feira preocupado com a credibilidade das instituições judiciais e políticas portuguesas, escusando-se "a alimentar mais o desprestigio e a desconfiança" que tem crescido junto das pessoas."Não vou interferir diretamente nisso, mas não quer dizer que não estou muito preocupado com a credibilidade das instituições, sejam políticas, sejam judiciais", disse Luís Montenegro, em Portimão, no distrito de Faro.O lider social-democrata falava aos jornalistas à chegada à estação ferroviária de Portimão, depois de uma viagem de comboio entre Tunes, no concelho de Silves e Portimão, no âmbito da inicitiva Sentir Portugal.Luís Montenegro escusou-se a comentar as medidas de coação e o processo judicial que envolve o chefe de gabinete do primeiro-ministro e a "alimentar mais o desprestígio e a desconfiança que tem crescido a propósito das instituições da mais variada natureza"."Neste momento, há um processo que tem a sua tramitação e temos de aguardar que as autoridades façam o seu trabalho", disse.