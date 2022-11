Morreu a cantora Gal Costa

Morreu a cantora brasileira Gal Costa, aos 77 anos. A notícia da sua morte foi avançada pelo Folha de S. Paulo , citando o agente da cantora.Nascida em 1945 como Maria da Graça (Gracinha para os amigos mais próximos), adotou o nome artístico Gal Costa sobre o qual construiu a sua carreira, iniciada com um disco em dueto com Caetano Veloso: Domingo, de 1967.Uma das mais famosas cantoras brasileiras a surgir na década de 60, colaborou com Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil (os Doce Bárbaros) e também no disco Tropicália ou Panis et Circensis, um dos discos fundamentais da música popular brasileira. Gracinha lançou-se em Salvador, na década de 1960, tendo impressionado até o próprio João Gilberto, o pai da bossa nova.