Morreu Jacques Delors. Ex-presidente da Comissão Europeia tinha 98 anos

Jacques Delors morreu esta quarta-feira aos 98 anos, em Paris. O ex-presidente da Comissão Europeia, reconhecido como o "grande arquiteto da Europa", faleceu em sua casa, em Paris, "durante o sono", informou a sua filha Martine Aubry à AFP.





Delors consagrou a maior parte da sua vida à construção do projeto europeu. Nos últimos anos, falou pouco, mas "saiu do seu silêncio" em março de 2020, no início da pandemia de covid-19, para defender uma vez mais a União Europeia, receando que a falta de solidariedade entre os Estados-membros a colocasse em perigo, como recorda o Le Parisien.





O homem discreto, "com olhos azuis sorridentes por detrás dos eus óculos austeros", foi ministro da Economia e das Finanças de França entre 1981 e 1984, tendo depois presidido à Comissão Europeia entre 1985 e 1995 e tido como grande obra o relançamento da construção europeia – ficando assim conhecido como um dos "pais fundadores" da Europa moderna, estando na origem do Tratado de Roma.





O princípio de mercado único e da moeda única para a União Eurppeia foi concretizado sob a sua presidência, nomeadamente com a adoção do Tratado de Maastricht em 1992.

"Jacques Delors desempenhou o papel de arquiteto para desenhar os contornos da Europa contemporânea: assinatura dos acordos de Schengen, Acto Único Europeu, lançamento do programa Erasmus (intercâmbio de estudantes), reforma da Política Agrícola Comum, e início da construção da União Económica e Monetária que acabou por dar origem à criação do euro", salienta a cadeia de rádio France Bleu.





Com os seus centros de reflexão (think tanks) Clube Témoin ou Notre Europe (que foi depois designado como Instituto Jacques Delors), "defendeu até ao fim um reforço do federalismo europeu, reclamando mais ‘audácia’ aquando do Brexit e dos ataques de ‘populistas de todos os tipos’", acrescenta a France Bleu.

Além da Europa, Jacques Delors tinha outra paixão: o clube de futebol Losc, da cidade de Lille - onde a sua filha Martine Aubry é presidente da câmara.



(notícia atualizada às 17h54)