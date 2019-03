Morreu o ex-secretário de Estado João Vasconcelos

João Vasconcelos faleceu esta terça-feira, 26 de março, avançou o jornal Eco. O ex-secretário de Estado da Indústria foi vítima de um ataque cardíaco, apurou o Negócio junto de fonte próxima.João Vasconcelos tinha 43 anos.

João Vasconcelos entrou no Governo liderada por António Costa, em 2015, tendo ficado à frente da Secretaria de Estado da Indústria, num Ministério então liderado por Caldeira Cabral. Saiu em 2017 devido ao processo relacionado com viagens para ver os jogos da seleção nacional de futebol, pagas pela Galp. Processo esse que foi arquivado.

Antes de ingressar no Executivo, João Vasconcelos era diretor-geral da Startup Lisboa e foi determinante para a vinda do Web Summit para Portugal.



Entre 1999 e 2005, ocupou o cargo de vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), tendo gerido também diversas empresas familiares nos setores do turismo e serviços.