Movimento Transformers lança “Netflix” educativa

Com uma subscrição mensal de 9,99 euros, a T-Academy dá acesso a todos os conteúdos, permite tirar notas diretamente no perfil online de cada utilizador e entrar em contacto com formadores e especialistas de diversas áreas.

O que é a T-Academy? Uma espécie de ‘Netflix’ educativa, com conteúdos audiovisuais e escritos, que pretende estimular a participação cívica e social das pessoas nas suas comunidades.

Trata-se do novo projeto do Movimento Transformers, que nestes tempos de confinamento, em que a tarefa de aumentar os índices de participação cívica "tornou-se ainda mais complicada", decidiu lançar esta plataforma online para capacitar jovens e adultos a participar ativamente em comunidade.

São vários os conteúdos disponíveis 24 horas na T-Academy: cursos gravados, quizzes, workshops ao vivo (com gravação disponível posteriormente na plataforma), talks sobre experiências na primeira pessoa, documentos para se descarregar e interação com oradores e formadores.

"A plataforma, acessível através de qualquer dispositivo com acesso à internet, disponibiliza vídeos e documentos de especialistas de diferentes áreas e com conhecimento validado, de forma a empoderar o público-alvo para a resolução do problema da inatividade cívica, ao mesmo tempo que consciencializa os utilizadores para os problemas ambientais, sociais e económicos das comunidades e para o papel da responsabilidade de cada um na resolução desses mesmos problemas", explica o Movimento Transformers, em comunicado.

"Percebemos que, estando nós todos em casa, era urgente repensar a metodologia dos nossos projetos de atuação nas comunidades. Durante as duas primeiras semanas de quarentena, na primeira vaga, chegamos a mais de 10 mil pessoas online - entre workshops e lives nas redes sociais - e decidimos alargar o feito e criar uma escola de cidadania ativa online", afirma Inês Alexandre, CEO do Movimento Transformers.

A equipa que desenvolveu o conteúdo da plataforma ao longo dos últimos meses abriu a T-Academy no final de setembro, para uma fase de testes, disponibilizando-a gratuitamente.





"A partir desse momento, os utilizadores passaram a ter acesso a conteúdos relacionados com um tema distinto, todos os meses", realça.

Os primeiros três temas - já disponíveis - são "Educação para a Cidadania", "Descobre o teu talento" e "Colaboração".

"Voluntariado", "Ativismo", "Direitos Humanos" são outros temos prometidos para os próximos anos e já anunciados no site do Movimento Transformers.