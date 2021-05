Mudanças nas fundações dão maior flexibilidade para alienar património

Fica definido em que situações tem de haver uma autorização para alienação de património e passa a haver diferimento tácito se o processo for demorado. A ideia é que as fundações possam gerir o seu património com menos constrangimentos.

