"Mulas" de dinheiro provocaram prejuízo de quase 17 milhões de euros em Portugal

A nível europeu foi possível identificar nestes meses de investigação quase 11 mil "mulas" de dinheiro e transações fraudalentas. Foram detidas 1.013 pessoas e identificados 474 recrutadores. A Europol adianta também que foram evitadas perdas a rondar os 32 milhões de euros e que foram comunicadas às autoridades perdas a rondar a centena de milhões de euros.



Esta ação contou com o apoio de 2.800 bancos e instituições financeiras e a Europol considera que foi um "sucesso". Na divulgação dos dados, a agência explica que os migrantes ucranianos são cada vez mais vistos como cúmplices dos crimes pela sua vulnerabilidade económica.



A maioria das investigações envolve casos transfronteiriços: ou o dinheiro é transferido de um país para outro, ou mulas de dinheiro organizadas viajam por todo o mundo para abrir contas bancárias, muitas vezes utilizando documentação falsa", detalha a agência responsável pela aplicação da lei da União Europeia.

A Polícia Judiciária (PJ) apurou que as chamadas "mulas" de dinheiro provocaram um prejuízo superior a 16,7 milhões de euros. Em junho, outubro e novembro deste ano foram identificadas em Portugal 425 "mulas" de dinheiro. Na Europa, foram mais de dez mil.A PJ detalha que durante os três meses da investigação, além das centenas de "mulas" de dinheiro, foram identificados 59 "angariadores de mulas de dinheiro". Para lá da identificação, foram interrogadas e constituídas arguidas 93 pessoas em Portugal e detidos oito suspeitos. Foram também identificadas 590 contas bancárias destinadas a transações ilícitas e iniciadas 300 investigações. Este crime, em três meses, lesou 377 vítimas.Os dados constam da operação "European Money Mule Action" (EMMA) dinamizada pela Europol. Esta foi a nona edição da EMMA e contou com a articulação das autoridades locais dos 26 países onde decorreu. As "mulas" de dinheiro, descreve a Europol, servem para transferir fundos de terceiros para outros destinatários ganhando uma comissão no processo com o objetivo de branquear capitais.s criminosos visitam frequentemente as vítimas pessoalmente para obter cópias de documentos de identidade e assinaturas". Também a emergência de ferramentas de inteligência artificial tem ajudado a contornar os recursos de segurança através da criação de identidades falsas online.