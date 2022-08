Nancy Pelosi já está em Taiwan

Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos já aterrou em Taiwan, avança a American Press e a CNA, um canal televisivo de Singapura.Esta é a primeira visita de uma alta patente norte-americana ao país em 25 anos. A deslocação da terceira figura de Estado mais importante dos EUA a Taiwan tem sido encarada como uma afronta por parte do governo chinês e Pequim disse que a viagem teria "sérias consequências".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês já reagiu em comunicado e indica que a visita "é uma clara violação do princípio de uma só China" e "infringe a soberania e integridade territorial" do país. "Estes movimentos, tal como brincar com o fogo, são extremamente perigosos. Os que brincam com o fogo queimam-se", diz o documento. Desde a semana passada, o exército chinês tem conduzido vários exercícios militares à volta da região, numa demonstração de força.

Esta terça-feira de manhã, vários navios de guerra e aviões chineses posicionaram-se cada vez mais perto do estreito de Taiwan. Ao mesmo tempo, antes da chegada de Pelosi, quatro navios norte-americanos foram enviados para as águas a leste do país.

A China anunciou ainda novos exercícios militares nos dias 4 a 7 de agosto e acrescenta que por "razões de segurança, navios e aviões não devem entrar em território marítimo e aéreo durante este período". No entanto, nessa altura a presidente da Câmara dos Representantes norte-americana já não deverá estar em Taiwan.