“Não é preciso ir a correr legislar” sobre teletrabalho

O coordenador do Livro Verde, Guilherme Dray, juntou-se esta terça-feira aos parceiros sociais que defendem que não é urgente aprovar os projetos sobre teletrabalho. A dois meses das férias parlamentares os deputados admitem que as votações passem para o final do ano.

