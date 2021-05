Nelson de Souza: “É inaceitável não receber se falharmos 5% de uma meta do PRR”

Apesar de Bruxelas querer impor execuções férreas para libertar as tranches do fundo de recuperação europeu, o Governo português recusa leituras cegas que não olhem para o esforço na prossecução do PRR, avisa Nelson de Souza, que exige flexibilidade.

“É inaceitável não receber se falharmos 5% de uma meta do PRR”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.