Nobel da Medicina atribuído a cientistas que descobriram recetores da temperatura e do toque

O prémio Nobel da Medicina foi atribuído conjuntamente a David Julius e Ardem Patapoutian pelo seu trabalho na descoberta dos recetores da temperatura e do toque, anunciou hoje o secretário-geral do Comité Nobel, Thomas Perlmann.David Julius nasceu em Nova Iorque, em 1955, e é atualmente professor na Universidade da Califórnia.Ardem Patapoutian nasceu em Beirute, no Líbano, em 1967, mas mudou-se durante a juventude para os Estados Unidos e é agora cientista no instituto Scripps Research, em La Jolla, na Califórnia.